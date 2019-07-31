التربية تصدر قرارا جديدا بشأن الطلبة الناجحين من الدور الاول في هذه المراحل

2019/07/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة التربية، إعفاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الأول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي من شرط معدل البقاء في مدارس المتميزين.

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