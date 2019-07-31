احباط محاولة للاستحواذ على عقارين بالتزوير في البصرة

2019/07/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

كشفت هيأة النزاهة عن تمكَّنها من ضبطٍ متهمين بالجرم المشهود، لتجاوزهما على ثلاثة عقارات تعود ملكيَّتها للدولة في البصرة، مُبيِّنةً أنَّ مساحة العقارات

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