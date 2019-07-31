2019/07/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القضاء الأعلى: أرسلنا طلباً برفع الحصانة عن 10 نواب متهمين بفساد إداري

بغداد/...اكد مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، ارساله طلبا برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري.

وذكر المجلس في بيان ، ان "مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن (11) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري".

واضاف ان "المجلس اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، سيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".

وتابع أن "هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة"، موضحا انه "بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى: أرسلنا طلباً برفع الحصانة عن 10 نواب متهمين بفساد إداري) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى: أرسلنا طلباً برفع الحصانة عن 10 نواب متهمين بفساد إداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).