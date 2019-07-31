2019/07/31 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحمت مركبة الشحن “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية يوم 28 يوليو بالمحطة الفضائية الدولية.وأفادت “ناسا” بأن الشاحنة أوصلت إلى المحطة 2.5 طن من الحمولة المفيدة، بما فيها أجهزة من شأنها دراسة تأثير انعدام الجاذبية على الطحالب (النباتات الحزازية) والبكتيريا.ويعوّل العلماء من بعض الجامعات اليابانية على دراسة تأثير انعدام الجاذبية على نمو تلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاحنة دراغون أوصلت إلى المحطة الفضائية الدولية نماذج من الطحالب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاحنة دراغون أوصلت إلى المحطة الفضائية الدولية نماذج من الطحالب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاحنة دراغون أوصلت إلى المحطة الفضائية الدولية نماذج من الطحالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).