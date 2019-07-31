البعثة الالمانية تقدم اعتذارها عن إعجابهم بتغريدات “معادية لسامية”

2019/07/31 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتذرت البعثة الدبلوماسية الألمانية في مدينة رام الله بالضفة الغربية عن الإعجاب الذي أبدته في “تويتر” على تغريدات “معادية للسامية”.وكتب الممثلية الدبلوماسية على صفحتها في “تويتر”: “نعتذر بكل إخلاص عن جنحة ارتكبت من خلال هذه الصفحة.وقد اتخذت الممثلية الألمانية في رام الله ووزارة الخارجية الألمانية إجراءات تضمن عدم تكرار […]

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