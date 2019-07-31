حملة خدمية لتنظيف شوارع سهل نينوى

2019/07/31 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، حملة خدمية لتنظيف وفتح شوارع داخل قرية في سهل نينوى استجابة لمناشدات من اهلها.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن “ أهالي قرية الكنهش في سهل نينوى ناشدوا اللواء 30 بتنظيف وفتح عدد من الشوارع بالقرية” .وبين , أن “اللواء استجاب لهذه المنشادات ونفذ على الفور …

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