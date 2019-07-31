القانونية النيابية تؤشر “اخطاء” وتطرح تصورا سلبيا حول قانون الخدمة

2019/07/31 | 10:38

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس، أن قانون الخدمة الجديد يلغي قرارات سابقة لم تدرس حتى...

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