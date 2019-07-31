2019/07/31 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب فريق الشرطة السابق ومدرب الزوراء الحالي حكيم شاكر، الاربعاء ، وضعه شرطاً للتنازل عن دعوته في القضاء ضد الشرطة.وذكر شاكر في لوكالة صدى الاعلام “مستعد للتنازل عن الشكوى ضد الشرطة مقابل منحي مبلغ مقبول” لافتا الى ان “الاتحاد الاسيوي ارسل للشرطة خطاباً يطالب فيه بحل قضية حكيم شاكر باقرب فرصة”.وأضاف “أريد ان يحل الشرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاكر يضع شرطا لتنازله عن الدعوى القضاية ضد الشرطة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاكر يضع شرطا لتنازله عن الدعوى القضاية ضد الشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاكر يضع شرطا لتنازله عن الدعوى القضاية ضد الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).