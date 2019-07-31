قرار جديد للتربية بشأن الطلبة الناجحين من الدور الاول في هذه المراحل

2019/07/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي / مديرية التعليم الثانوي قررت بقاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الاول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي للعام الدراسي 2018-2019 واعفاءهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2019-2020 ".واضاف البيان، ان" المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ مايلزم بخصوص هذا الاجراء ".انتهى..م.م

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