2019/07/31 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مليون دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل .. تظاهر العشرات من الخريجين والمحاضرين للمطالبة بوظائف حكومية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل .. تظاهر العشرات من الخريجين والمحاضرين للمطالبة بوظائف حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).