نشأت اكرم:العراق لن يتأهل الى المونديال حتى وان دربه غوارديولا

2019/07/31 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النجم الدولي السابق، نشأت اكرم، عدم تأهل المنتخب الوطني الى نهائيات كأس العالم 2022 بنسبة 90%، مبيناً ان المدرب الاسباني بيب غوارديولا لن ينجح في العراق بسبب الاخطاء الادارية.وقال اكرم في تصريح لبرنامج “صوت الملاعب” وتابعته وكالة صدى ان “الجميع يعلم بأن المنتخب الوطني بقيادة المدرب كاتانيتش لن يتأهل الى مونديال 2020 بنسبة

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