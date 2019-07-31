2019/07/31 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن اعفاء الطلبة الناجحين في مراحل الاعدادية من شرط معدل البقاء في مدارس المتميزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 11:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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