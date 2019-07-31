صحيفة تركية: قطاع انتاج البيض في البلاد على وشك الإفلاس بسبب العراق

2019/07/31 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت صحيفة تركية، عن أن قطاع إنتاج البيض في البلاد على وشك الإفلاس، على خلفية وقف التصدير إلى العراق منذ نحو شهرين.

الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايم ترك" التركية، ذكر أن وقف العراق استيراد البيض التركي في شهر أيار الماضي، أثر بشكل كبير على كبرى شركات إنتاج البيض في البلاد.

ولفت إلى أن تركيا التي تنتج ما يقرب من 22 مليار بيضة سنويا تصدر النصيب الأكبر منها إلى العراق، مشيرا إلى أن وقف التصدير للعراق دفع الكثير من منتجي البيض إلى إعدام أكثر من مليون دجاجة بعد اضطرارهم للبيع بالخسارة أو بدون مكسب.

وأوضح أن منتجي البيض من الأتراك ينتظرون وجود حلول جذرية من الحكومة، لا سيما بعد أن وجهت لهم وزيرة التجارة رسالة دعتهم فيها مؤخرا إلى عدم إرسال الدواجن إلى المجازر لذبحها.

إسماعيل سراتش أوغلو، رئيس رابطة منتجي البيض، شدد في تصريحات نقلتها الصحيفة على ضرورة سعي الحكومة التركية لإيجاد أسواق بديلة تستوعب كميات البيض الكبيرة التي تنتجها البلاد، مشيرا إلى تضرر المنتجين بشكل كبير جرّاء وقف التصدير للعراق.

وتابع قائلا: "الدجاجة الواحدة تكلف المنتج خسارة تقدر بـ2500 ليرة شهريا تكلفة علف فقط، أي أن المنتج الذي لديه 100 ألف دجاجة تبلغ خسارته 250 ألف ليرة شهريا".

وأوضح أن المصارف التركية لا تنظر بإيجابية إلى فكرة تمويل العاملين في هذا القطاع لإدراجهم ضمن الشريجة "الخطرة" لعدم قدرتهم على بيع إنتاجهم، وبالتالي لن تكون لديهم القدرة على سد أية قروض يحصلون عليها.

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