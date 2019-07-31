قصف ثلاثة اهداف مهمة لداعش بين ديالى وصلاح الدين

2019/07/31 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الامنية اهدافا مهمة لتنظيم داعش في المنطقة بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني :” ان القوات الامنية قصفت بقذائف الهاون ثلاثة اهداف مهمة ضمن حوض مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين “.واضاف :” ان القصف جاء بعد رصد تحركات لعناصر داعش الذي بدأ ينشط في الاونة الاخيرة في مطيبيجة والقرى […]

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