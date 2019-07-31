تحذيرات أممية من استعادة داعش لنشاطه في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا

2019/07/31 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الأمم المتحدة من استعادة تنظيم داعش الإرهابي لنشاطه مجددا بعد سقوط الباغوز، آخر معاقله في سوريا في آذار الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها عن التنظيم الإرهابي، إن قادة داعش الموجودون حاليا في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا وعلى رأسهم أبو بكر البغدادي، يسعون للتكيف والبقاء والتوحد في منطقتهم الأساسية، وإنشاء خلايا سرية نائمة على المستوى المحلي لاستعادة نشاط التنظيم.

وبين التقرير، أنه في حال توفر الوقت والمساحة لدى داعش لإعادة الاستثمار في عمليات خارجية، فإنه سيوجه هجمات دولية ويسهلها، مضيفا أن عملاء التنظيم أصبحوا أكثر اعتمادا على الجريمة للحصول على الأموال.

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