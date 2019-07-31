“بالفديو”.. حريق يلتهم “دار هيكل” في ميسان بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2019/07/31 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق نشب حريق في منزل غير مكتمل البناء (هيكل) بسبب درجة الحرارة العالية قرب البطاقة الوطنية وسط العمارة في محافظة ميسان.

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