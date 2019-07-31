فاران : بول بوجبا سيكون رائعًا مع ريال مدريد

2019/07/31 | 11:03

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أكد الفرنسي رافايل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني بأن مواطنه بول

بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سيشكل إضافة رائعة للمرينجي إذا

انتقل للنادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا في الوقت

نفسه بأنه يثق في لاعبي الريال الحاليين.وارتبط اسم بول بوجبا ابن 26 عامًا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد

هذا الصيف، حيث يعتبر هدف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال

الأساسي هذا الصيف.ويتعرض حاليًا فريق ريال مدريد للعديد من الانتقادات بعد خسارته

القاسية على يد جاره أتلتيكو مدريد الإسباني بسباعية، والهزيمة أمام

توتنهام هوتسبير مساء أمس وديًا بهدفٍ نظيف.وتحدث رافايل فاران حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “تعاقد

الريال مع بوجبا؟ أعتقد بأننا نمتلك فريقًا قويًا، ولكن بكل تأكيد

بوجبا يعتبر لاعبًا مميزاً، وأنا أعلمه جيداً، وسيكون رائعاً مع أي

فريق سينضم إليه”.وتابع “ولكني بكل تأكيد أثق في لاعبي ريال مدريد الحاليين “.وأضاف “أتفهم فكرة أنك تحتاج إلى التطور باستمرار، ونحن نعمل على ذلك،

أنا أيضًا أريد أن يفوز ريال مدريد، ولكني أعتقد بأننا سنتحسن خطوة

بخطوة لأننا نصب كامل تركيزنا على العمل والتدرب”.

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