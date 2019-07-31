2019/07/31 | 11:03

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ايران: على بريطانيا الافراج عن الناقلة “غريس 1” باسرع وقت

طالب السفير الايراني في لندن “حميد بعيدي نجاد”، السلطات البريطانية

بالافراج عن ناقلة النفط الايراني “غريس 1” المحتجزة في مضيق جبل

طارق، في أسرع وقت ممكن.وقال بعيدي نجاد في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” مساء الثلاثاء: ان

قيام بريطانيا بتوقيف سفينة تحمل النفط الايراني، يعد مخالفة للقانون

الدولي ويجب الافراج عنها بأسرع وقت ممكن.واضاف: ان السفينة التي تم توقيفها في مضيق هرمز ارتكبت مخالفات

قانونية، وان قضيتها قيد التحقيق من قبل المحكمة.وتابع بعيدي نجاد قائلا: يتم حل المشكلتين بشكل منفصل، لكن الإفراج

السريع عن السفينة الإيرانية سيساعد في حل مشكلة أخرى.وكان السفير الايراني في لندن “حميد بعيدي نجاد” قد قال في تغريدة على

موقع التواصل الاجتماعي فجر الثلاثاء: انه من غير الممكن تطبيق

المقترح الذي اوردته بعض وسائل الاعلام البريطانية المتضمن مبادلة او

مقايضة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى ايران وبريطانيا.

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