الصناعة تنجز تصاريح منتسبيها في المدن المحررة لصرف رواتبهم المتراكمة

2019/07/31 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاربعاء، انجاز التصاريح الأمنية لمنتسبي شركاتها العامة في المدن المحررة لغرض اطلاق وصرف رواتبهم المتراكمة.

وقال مدير مكتب التصاريح والمعلومات الامنية احمد عبد عواد الشهيلي في {بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزارة الصناعة والمعادن استكملت التصاريح الامنية لموظفي شركاتها العامة في المدن المحررة"، مؤكداً "إنجاز التصاريح الامنية لــ{1015} منتسب من منتسبي معامل السمنت الشمالية التابعة للشركة العامة للسمنت العراقية خلال فترة وجيزة جدا بعد ارسال تاريخ مباشرتهم الى جهاز الامن الوطني".وأضاف ان "جهاز الامن الوطني قام باصدار الموافقة على صرف الرواتب المتراكمة للمذكورين والايعاز الى وزارة المالية لغرض اطلاق مبالغ الرواتب"، موضحاً "أنه قد تم انجاز التصاريح الامنية لـ{4} منتسبين من موظفي معمل ادوية نينوى التابع للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء و{21} موظف في الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة".وبين الشهيلي ان "إجراءات التدقيق الأمني للعدد القليل المتبقي من موظفي الشركات التابعة للوزارة في المدن المحررة مازالت مستمرة في جهاز الأمن الوطني ومن المؤمل انجازها قريبا".انتهى

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