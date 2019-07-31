2019/07/31 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ حملة كبيرة لإزالة التجاوزات شمالي العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة صدى الاعلام ان “ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت بحملة شملت مواقع عدة ضمن القاطع البلدي ابرزها شارع 20 وشارع الضباط وسوق علي النعمة والسوق المسمى شعبياً بسوق السمجة في منطقة سبع أبكار بالاضافة الى الزقاقين 28 و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: تنفيذ حملة كبيرة لإزالة التجاوزات شمالي العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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