رافضًا الكشف عن أسمائهم.. القضاء يؤكد صحة طلبات رفع الحصانة عن 21 نائبًا

2019/07/31 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بيانًا حول طلبات رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بجرائم فساد إداري وغيرها.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “المجلس أرسل عبر رئاسة الإدعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10 من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن ( 11 ) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري”.

ولفت إلى أن “مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك”.

وأكد أن “مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، سيما وأن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم”.

وبيّن أن “هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة”.

وأشار إلى انه “بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك”.

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