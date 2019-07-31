مطالبات للحكومة باستباق واشنطن بتنفيذ “قانون منع زعزعة أمن العراق”

2019/07/31 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محللون سياسيون، الاربعاء، الحكومة باستباق الجانب الاميركي بتنفيذ قانون “منع زعزعة أمن العراق” من خلال اعلانها رفض هذا القانون ومواجهته بقانون عراقي يرفض زعزعة اميركا لأمن واستقرار العراق.وقال المحلل كاظم الحاج ، إن “ما يسمى بقانون منع زعزعة استقرار العراق تم طرحه في الدورة 115 للكونغرس الاميركي في 2017-2018، ولم يحصل على الاليات […]

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