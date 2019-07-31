اتساع عجز الموازنة السعودية في الربع الثاني..والسبب؟

2019/07/31 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسع العجز في الموازنة السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ناهز تسعة مليارات دولار، وفق بيانات نشرتها

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