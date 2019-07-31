حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق بلغ أكثر من 30 مليار دولار

2019/07/31 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو يوم الاربعاء ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق تجاوز 30 مليار دولار امريكي خلال العام الماضي.

وقال تاو في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في محافظة كركوك مع رئيس حكومتها المحلية بالوكالة راكان سعيد الجبوري ان العلاقات بين بلاده والعراق قد تعززت بشكل كبير في السنوات المنصرمة.

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في عام 2018 بلغ أكثر من 30 مليار دولار.

واردف تاو بالقول ان نسبة استثمارات الصين في العراق تجاوزت 20 مليار دولار امريكي.

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