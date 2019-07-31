2019/07/31 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية رياض التميمي ،الاربعاء، ان زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الاخيرة الى الكويت لم نعلم بها وكانت مفاجئة .

وقال التميمي في تصريح صحفي ان"أعضاء البرلمان ليسو بالضد من ان تكون العلاقات العراقية الخارجية تكاملية ولكن يجب ان تكون وفق أطر معلومة".

واشار ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة "الحلبوسي" الاخيرة لــ الكويت مفاجئة ولم نعلم بها !.. نائب يصرح) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة "الحلبوسي" الاخيرة لــ الكويت مفاجئة ولم نعلم بها !.. نائب يصرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).