2019/07/31 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: إغلاق 8 صيدليات وهمية خلال تموز الجاري.ممثل المرجع اليعقوبي يلتقي بمؤسس معهد الإمام علي عليه السلام في بوركينا.الأشخاص الذين يقبلون على تناول الفلفل الحار معرضون لمشاكل صحية في السيخوخة.ندوة خاصة استذكارا لحادثة تفجير مرقد نبي الله يونس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 30 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

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