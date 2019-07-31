حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق بلغ أكثر من 30 مليار دولار

2019/07/31 | 11:10

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بغداد:سومر نيوز

اعلن السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو يوم الاربعاء ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق تجاوز 30 ...

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