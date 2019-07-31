2019/07/31 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

الوطني ينصب قائدا جديدا لقوات ٧٠ في البيشمركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الوطني ينصب قائدا جديدا لقوات ٧٠ في البيشمركة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الوطني ينصب قائدا جديدا لقوات ٧٠ في البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).