اول ضابط شرطة كندية تنهي مهامها بالعراق

2019/07/31 | 11:10

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية، اليوم الاربعاء، عن عودة الرقيب إيرين كوتس الى بلادها بعد انهائها مؤ...

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