2019/07/31 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اول ضابط شرطة كندية تنهي مهامها بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية، اليوم الاربعاء، عن عودة الرقيب إيرين كوتس الى بلادها بعد انهائها مؤ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اول ضابط شرطة كندية تنهي مهامها بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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