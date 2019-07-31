الحكومة الأردنية تكشف عن كميات النفط التي ستستورد من العراق يوميا

2019/07/31 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغدادذكرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إنه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الأخيرة لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا.

وأضافت زواتي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” أن “عملية الاستيراد ستكون من محطة كركوك شمال العراق، وستتوجه إلى مصفاة البترول الأردنية خلال أسبوعين”.

وأفادت هالة زواتي، خلال زيارتها محافظة المفرق الاردنية بأن “بلادها في المراحل النهائية لنقل النفط بواسطة الصهاريج”.

وأشارت وزيرة الطاقة إلى أن “مسألة الاستيراد سترافقها إعادة تأهيل طريق بغداد الدولي”.

ولفتت إلى أنه “من المتوقع نقل المزيد من البضائع والمنتوجات بما يسهم في تنمية المنطقة”.

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