نائب سابق يتهم قياديين بالحشد بتدبير محاولة لاغتياله ويوجه رسالة للرئاسات الثلاث والسفارة الاميركية

2019/07/31 | 11:12

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بغداد اليوم - بغداد

أتهم عضو مجلس النواب السابق، سالم جمعه خضر، الاربعاء (31 تموز 2019)، قياديين اثنين بالحشد الشعبي بتدبير محاولة لاغتياله، فيما وجه رسالة للرئاسات الثلاث والسفارة الاميركية.

وقال جمعه في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتاريخ 30 تموز 2019 وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، كنت في قريتي ( طوبزاوه التابعة لناحية بعشيقة ) محافظة نينوى، حيث تم تطويق المنطقة بقوة كبيره من الحشد الشعبي، وباوامر من وعد القدو وسعد القدو، من أجل محاولة اغتيالي.

وأضاف ان "جهود الخيرين من ابناء الشبك الغيارى ساعدتني بالتخلص منهم والوصول الى سيطرات البيشمركة بأعجوبة".

واشار إلى أن "القوة ادعت تلقيها أوامر من بغداد لقيادة لواء 30 لتصفيتي، ولكنني على علم بان (وعد القدو وسعد القدو وحنين القدو ) يحاولون اغتيالي بشتى الطرق، لذا أحملهم المسؤولية القانونية والعشائرية على افعالهم هذه وادعو الجهات المسؤولة في محافظة نينوى والمحاكم المختصة بتطبيق مذكرات القبض الصادرة بحق الأخوين وعد القدو وسعد القدو وتقديمهما للقضاء على جريمة ارهاب الناس ومحاولة تصفية القيادات في سهل نينوى لإفراغ الأجواء الانتخابية لهم ".

ودعا جمعة "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى ابعاد هذين الشخصين من قيادة لواء 30 ومحاسبتهم بما اقترفت أيديهم من جرائم بحق ابناء سهل نينوى بكل اطيافهم " حسب نص البيان.

بغداد اليوم - بغداد

اصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، الاربعاء 31 تموز 2019، بياناً بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب) .

وقال المركز في بيان أن "مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر ر

بغداد اليوم - بغداد

افادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، الثلاثاء (30 تموز 2019)، بالقبض على ارهابي شارك بمجزرة قتل فيها 70 مدنياً من اهالي الدجيل شرق صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان انه "بناءً على معلومات دقيقة ومتا

بغداد اليوم-بغداد

قال لاعب المنتخب الوطني السابق، يونس محمود، أن السعودية تدخلت بانتخابات اتحاد الكرة العراقي لاستبعاده فيما اشار الى ان منح لاعب منها جائزة افضل لاعب في بطول اسيا 2007 كان مجاملة على حساب العراق.

وقال محمود، في مقابلة متلفزة: &

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