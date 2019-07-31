النقل تعلن نجاح اول سفرة بحرية بين العراق وايران

2019/07/31 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الاربعاء، نجاح اول رحلة بحرية تجريبية قادمة من مرسى (خرمشهر) في الجمهورية الاسلامية في ايران ا لى مرسى الزوارق على كورنيش العشار بالبصرة.

وقال لعيبي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الرحلة التجريبية التي انطلقت اليوم من الجانب الايراني هدفها تحديد المعوقات ان وجدت لتذليلها في الرحلات القادمة"، موضحا، ان" المشروع يهدف لإحياء النقل البحري بين العراق ودول حوض الخليج العربي".واضاف، ان" الرحلات تنطلق من مركز مدينة البصرة باتجاه مدينة المحمرة وعبدان وكيش"، لافتا، إلى إن" تلك الرحلات تحوي الجوانب الترفيهية والسياحية والنقل متعدد الوسائط".من جانبه بين مدير الشركة العامة للنقل البحري العراقية، محي الدين عبدالرزاق الامارة، خلال حفل الاستقبال، إن" الخطوة المقبلة ستشهد انطلاق رحلات للنقل إلى مدن الخليج العربي مبينا انه هذه المشاريع تسهم بفك الزخم الحاصل عن المنافذ الحدودية البرية خصوصا في المناسبات الدينية على حد قوله.الى ذلك اكد القنصل الايراني في البصرة، احمد سياهبوش، عن استعداد القنصلية الى تسهيل اجراءات منح التأشيرات للمسافرين فضلا عن تسهيل دخول السفن والزوارق الايرانية لافتا الى ان الخط سيسهم بتطوير الحركة التجارية بين البلدين".انتهى..م.م

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