2019/07/31 | 11:43

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مجلس ديالى يصوت على ميزانية مشاريع بكلفة تتجاوز الـ 100 مليار دينار

يتبع ....

بغداد اليوم - متابعة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بولاية ****ونيا السفلى الألمانية، طلب لجوء تقدم به رجل عراقي ايزيدي هو وأخته، مؤكدة أنه لم يعد هناك خطر على الإيزيديين من التعرض للملاحقة شمال العراق.

وأصدر القاضي تبريرا لحكمه بأن تعرض الإيزيد

بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، خلال زيارته لدولة الكويت عدداً من أبناء الجالية العراقية.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان، ان ذلك جاء أثناء الزيارة التي اجراها إلى مقر السفارة

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية النائب رعد الدهلكي، الثلاثاء، من استغلال المواطنين المشمولين بالبحث الميداني من قبل بعض مكاتب الأحزاب السياسية في ديالى.

وقال الدهلكي في بيان، إن "بعض مكات

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