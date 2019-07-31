“بالفديو”.. اعتقال 150 منتسباً في قوات حماية المنشأت النفطية في البصرة

2019/07/31 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اعتقلت القوات الامنية، حوالي 150 منتسباً في قوات حماية المنشآت النفطية في البصرة بعد خروجهم بتظاهرات للمطالبة بالتعيين وتحسين مرتباتهم.

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