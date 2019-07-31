2019/07/31 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ البصرة، أسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاربعاء، موافقته على تخصيص قطعة ارض خاصة لأنشاء دائرة للجوازات تقع في منطقة طلاع الحمزة حي العسكري في قضاء ابي الخصيب".

وقال العيداني في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وحصل عليه موقع "الغدير"، انه" وافق على انشاء مكتب خاص بالجوازات في قضاء ابي الخصيب"، مبينا،ً انه" على ضوء الموافقات الأصولية التي قدمت من قبل عضو مجلس محافظة البصرة امين منصور التميمي والذي تابع الموضوع مع الدوائر المعنية تمت الموافقة ليتم انشاء مكتب للجوازات في القضاء لتسهيل اجراءات المواطنين ".من جهته أوضح عضو مجلس محافظة البصرة، أمين منصور التميمي، ان" كافة الاجراءات الادارية المتعلقة باستملاك قطعة الارض لأنشاء مكتب للجوازات قد اكتملت بعد سنوات طويلة من المتابعة".واضاف، ان" المحافظ وافق على تخصيص الارض حيث سيشمل المكتب اهالي قضاء الفاو".



واشار الى ان" مجلس المحافظة خصص مبلغ (800) مليون دينار لبناء مكتب الجوازات في القضاء".



انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. تخصيص قطعة ارض لأنشاء مكتب للجوازات في قضاء ابي الخصيب) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. تخصيص قطعة ارض لأنشاء مكتب للجوازات في قضاء ابي الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).