2019/07/31 | 11:45

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بالصور..



مقتنيات ضحايا المقبرة الجماعية في السماوة للذين أعدمهم النظام المقبور

العراقسياسة

بالصور..



مقتنيات ضحايا المقبرة الجماعية في السماوة للذين أعدمهم النظام المقبور

الأربعاء 31 يوليو 2019 - 11:30

صورة للمقتنيات

الصور..

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