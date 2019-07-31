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بالصور.. مقتنيات ضحايا المقبرة الجماعية في السماوة للذين أعدمهم النظام المقبور


بالصور.. مقتنيات ضحايا المقبرة الجماعية في السماوة للذين أعدمهم النظام المقبور
2019/07/31 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور..

مقتنيات ضحايا المقبرة الجماعية في السماوة للذين أعدمهم النظام المقبور

العراقسياسة

بالصور..

مقتنيات ضحايا المقبرة الجماعية في السماوة للذين أعدمهم النظام المقبور

الأربعاء 31 يوليو 2019 - 11:30

صورة للمقتنيات

الصور..

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