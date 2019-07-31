النصر يحذر من “أزمة مالية عميقة” بسبب الإنفاق الحالي

2019/07/31 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس حذر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي اليوم الاربعاء، من أزمة مالية عميقة ستمر بها الدولة بسبب الانفاق الحالي.وأكد ائتلاف النصر في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الإنفاق المالي الحالي غير المدروس والتخادمي سيضع البلاد أمام أزمة مالية عميقة ومعقدة، وستكون له تداعيات خطيرة على الوضعين الإجتماعي والإقتصادي، مطالباً

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