2019/07/31 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الـ 29 يوليو 2019 تم تشکيل محکمة الشيخ في مدينة کادونا النيجرية.ولم يستطع الشيخ وزوجته ، الحضور في غرفة المحکمة لأسباب صحية ولهذا حضر محاميهما والمرافقون لهما في المحکمة .وفيما يلي نقدم موجزا عما جری من مباحثات في المحکمة, فريق محامي الشيخ الزکزاکي کان يديره السيد فِني فلنا.وقال فني فلنا قبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان مکتب الزکزاکي في إيران بشأن حکم المحکمة الأخير النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مکتب الزکزاکي في إيران بشأن حکم المحکمة الأخير) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان مکتب الزکزاکي في إيران بشأن حکم المحکمة الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).