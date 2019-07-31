فلاح أمين الرهيمي - مآثر من نضال الشيوعيين العراقيين في سجونهم

2019/07/31 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي لقد كانت حياة السجناء الشيوعيين منظمة وفق أسس وضعها ونظمها مؤسس الحزب الشيوعي العراقي الرفيق الخالد (فهد) منذ سنة/ 1947 قواعد تنظيمية وتقاليد ثورية للسجناء السياسيين حيث كان في تنظيمهم سبب صمودهم وقوتهم التي يجابهون بها قوى أعدائهم الغاشمة من خلال تنظيمهم تكمن معنوياتهم ورفع وعيهم وصهر أنفسهم وتحررها مما يعلق بها من أدران العادات والتقاليد والأخلاق التي يغرسها في بيئتهم النظام الطبقي الفاسد وفي تن......

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