2019/07/31 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يولي الناس اهتماما كبيرا للوجبات الرئيسية التي يتناولونها، يوميا، لكنهم قد يغفلون تناول الفواكه، فيضيعون عددا من المنافع الصحية، وجوز الهند هو أحد الثمار المفيدة جدا للجسم.وبحسب موقع “هيلث لاين”، فإن جوز الهند مفيد جدا، بالنظر إلى ما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ودهون يمكن تحويلها إلى طاقة في الجسم بطريقة سهلة وفي وقت وجيز، كإحدى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 فوائد كبرى لجوز الهند لا تخطر على البال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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