2019/07/31 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرازون لسيل من الانتقادات بسبب الفستان الذي ارتدته في حفلها في مهرجان جرش.وإتهم أردنيون ديانا كرازون بأنها حاولت أن تقلد الفنانة المصرية رانيا يوسف بارتداء فستان شفاف لكي تثير الجدل حولها، وكذلك هاجمها النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي مطالباً بأخذ مواقف حازمة بسبب ما سماه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كرازون تثير الجدل بفستانها في مهرجان جرش وكالة خطوة برس.

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