موتورولا تكشف عن هاتفها الذكي Moto E6

2019/07/31 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة موتورولا عن الهاتف الذكي Moto E6 الجديد، الذي يمتاز ببطارية قابلة للتغيير سعة 3000 ميللي أمبير ساعة.وذكرت الشركة الأمريكية أن “الهاتف الجديد ينبض بداخله معالج Snapdragon 435 مع ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاشية سعة 16 جيجا، ويمتاز الهاتف بشاشة قياس 5.5 بوصة وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجا […]

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