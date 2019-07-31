بالأرقام هواوي تهزم أبل وسامسونغ رغم القيود

2019/07/31 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات اقتصادية حديثة، أن شركة “هواوي” الصينية، تمكنت من تحقيق أرباح مهمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركة الصينية، ثم تراجعت عنها في وقت لاحق.وقفزت عائدات شركة “هواوي” بنسبة 23 في المئة، خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها، من السنة الماضية، أما شحنات

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