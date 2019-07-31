2019/07/31 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى امين عام اتحاد غرب اسيا لكرة القدم الاردني خليل السالم اعجابه بحفل تنظيم بطولة غربي اسيا في نسختها التاسعة والمقامة حاليا في كربلاء واربيل وبالحضور الجماهيري المميز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام اتحاد غرب آسيا يشيد بتنظيم البطولة ويعلن دعمه للعراق في رفع الحظر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام اتحاد غرب آسيا يشيد بتنظيم البطولة ويعلن دعمه للعراق في رفع الحظر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).