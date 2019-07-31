2019/07/31 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم لاعب کرة القدم السنغالي ونجم فريق ليفربول الإنجليزي “سادیو ماني” بتأسیس مسجد ومدرسة ومشفی في مسقط رأسه بالسنغال.جاء ذلك بعد زيارة اللاعب ماني للسنغال للإطلاع علی مدی تطور المشاریع التی تبناها فی القریة التی ولد فیها بالسنغال.ویقوم ماني ببناء مدرسة ومشفی الی جانب المسجد فی قريته بالسنغال “بانبالی”.يُعرف اللاعب السنغالي بأنه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعب فريق “ليفربول” الإنجليزي یؤسّس مسجداً في السنغال النعيم نيوز.

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