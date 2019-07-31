العراق وفلسطين يحققان فوزهما في اولى مباريات بطولة غرب آسيا

2019/07/31 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) /علي النصرالله/..تمكن المنتخب العراقي من الخروج فائزا في المباراة الافتتاحية لبطولة غرب آسيا في كرة القدم،بنسختها التاسعة، ،التي جرت، الثلاثاء، على ملعب كربلاء الدولي بحضور اكثر من 27 ألف متفرج يتقدمهم وزير الشباب والرياضة.

ويستضيف العراق البطولة للمدة من 30 تموز الى 14 اب، بمشاركة تسعة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين تخوض الاولى منها مبارياتها على ملعب كربلاء، فيما تجري مباريات الثانية في اربيل .

وتضم المجموعة الاولى الى جانب العراق، لبنان، ،وفلسطين، واليمن، وسوريا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن، والكويت، والبحرين، والسعودية.

في المباراة الأولى، فاز فيها المنتخب العراقي على المنتخب اللبناني بهدف واحد دون رد ، احرزه في الدقيقة 52، حسين علي الذي استثمر خروج الحارس مهدي خليل وكذلك الارتباك الدفاعي لمنتخب لبنان وارسل الكرة الى المرمى.

وفي المباراة الثانية على الملعب ذاته، تمكن الفريق الفلسطيني من تجاوز الفريق اليمني بهدف واحد دون مقابل.

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