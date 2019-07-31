2019/07/31 | 12:05

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كهرباء ذي قار تعلن قرب انجاز محطتي الاهوار والطار الثانويتين

اعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار اليوم عن قرب انجاز محطتين ثانويتين (

33 /11 ك.



ف ) في قضاء سوق الشيوخ وناحية الطار جنوبي المحافظة ،

لفك الاختناق وتخفيف الاحمال عن الشبكة الكهربائية.

وقال مدير الفرع محمد فيصل ان محطتي (الاهوار) في قضاء سوق

الشيوخ ، و(الطار) في ناحية الطار ستنجزان بعد ان وصل العمل بهما

الى مراحل متقدمة.واضاف ان محطة الاهوار شيدت ضمن تخصيصات مشاريع خلية الازمة للعام

الماضي 2018 وبطريقة التنفيذ المباشر وتم اكمال معظم اعمالها

المدنية من قبل فرع كهرباء ذي قار ، بينما جهزت معداتها من قبل

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب .اما محطة الطار فبين ان تنفيذها جاء ضمن تخصيصات خطة تنمية الاقاليم

للعام 2013 ، وهي كذلك على وشك الانتهاء .واوضح ان كل محطة منهما تعمل بسعة (2*31,5 ‪mva‬) وهما من نوع

شنايدر فرنسية المنشأ ذات التقنية العالية ، وسيخرج منها (14) مغذيا

سعة ( 11 ك .



ف ) وستسهمان بتخفيف الاحمال في تلك المناطق

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