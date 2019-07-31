أسعار الذهب تستقر مع ترقب الأسواق لقرار الفدرالي الأميركي

2019/07/31 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع الفدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض

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