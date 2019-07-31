بالأرقام.. هواوي تهزم أبل وسامسونغ رغم القيود

2019/07/31 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

كشفت بيانات اقتصادية حديثة، أن شركة "هواوي" الصينية، تمكنت من تحقيق أرباح مهمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم القيود التي

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