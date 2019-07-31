تركيا تعلن استمرارها بانتهاك سيادة العراق عبر قصف المناطق الشمالية

2019/07/31 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مجلس الأمن التركي، اليوم الأربعاء، عن استمرار قصف المناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق لاستهداف حزب العمال الكردستاني.

قصفت الطائرات التركية المناطق الحدودية في

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